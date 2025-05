… Bleichmittel

Gelbstichige Verfärbungen auf dem weissen T-Shirt gehören ab jetzt der Vergangenheit an. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Mitteln, bleicht Zitronensaft schön gleichmässig und hinterlässt keine Ränder.

So gehts: Zwei Scheiben Zitronen in einem grossen Topf mit Wasser zum Kochen bringen. Leicht abkühlen lassen und dann die Wäsche eine Stunde lang darin einweichen lassen. Danach ganz normal in der Maschine waschen.