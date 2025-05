Ein farbenfrohes Update, das wir nach all den schlechte News aus 2020 bitter nötig haben. Also, räumt die Deko, an der ihr euch in den letzten Monaten eh längst satt gesehen habt, in den Keller und stellt stattdessen hübsche Kerzen mit passenden Vasen und Figuren auf. Euer Gemüt wird es euch danken.