Diese Fehler begehen wir beim Lagern von Haferflocken

Umfüllen ist das A und O

Haferflocken sollten immer kühl, dunkel und trocken gelagert werden. Ein Tipp, den vermutlich alle schon befolgen. Was viele von uns dagegen nicht tun: die Getreideflocken nach dem Öffnen in ein Gefäss umfüllen. Knüllen wir die Verpackung nämlich einfach zusammen und verschliessen sie nur halbherzig mit einem Gummi, haben Lebensmittelmotten freie Bahn in unserem Küchenschrank. Am liebsten legen sie ihre Eier am Boden des Sacks – was im schlimmsten Fall zu einem Mottenbefall führen kann. Darum: Sobald die Verpackung geöffnet ist, die Haferflocken in ein luftdicht verschliessbares Keramikgefäss umfüllen.