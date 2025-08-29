Fest oder flüssig: Diese Seife ist wirklich besser

Für den Heimgebrauch – vor allem, wenn ihr sie alleine nutzt – reicht das Seifenstück aber vollkommen aus. Sie ist nicht nur günstiger, hält viel länger und (grosses Plus) kommt komplett ohne Plastikmüll aus, sie lässt sich auch viel besser dosieren. Durch das Verreiben auf der Hand benutzt ihr nur so viel, wie ihr wirklich benötigt. Bei Flüssigseifen geht nicht nur viel Produkt den Abfluss herunter, ihr strapaziert eure Hände auch deutlich mehr: Wer zu grosszügig mit der Seife umgeht, greift den natürlichen Schutzfilm der Haut an. Und eure vom ständigen Desinfizieren ohnehin schon gestressten Hände finden das garantiert nicht lustig.