Wie können wir Wachsreste verwerten?

Kerzen

Man muss nicht immer gleich das Rad neu erfinden. Denken wir simpel, bleiben wir bei Kerzen. Aus einer alten Kerze wird eine neue. Es werden dazu Wachsreste, Dochte, Giessformen (Joghurtbecher, Gläser, Muffinbackformen) und Zahnstocher benötigt. Den Docht an den Zahnstocher binden und diesen so auf der Gussform platzieren, dass das Docht-Ende den Boden berührt. Anschliessend das geschmolzene Wachs in die Form giessen und alles aushärten lassen. Die Kerze aus der Form lösen und den oberen Teil am Zahnstocher abschneiden. Extratipp: Wer will, kann geruchslosem Wachs im flüssigen Zustand ätherische Öle beimischen.