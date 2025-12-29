Wie können wir Wachsreste verwerten?

Gut möglich, dass derzeit ein paar Kerzen mehr im Wohnzimmer stehen. Wohin mit all den Wachsresten? Am besten aufbewahren und in eine Box damit. Das übriggebliebene Wachs kann nämlich unkompliziert recycelt werden:
Ofenanzünder
Clevere wissen sich zu helfen. Noch Cleverere tuns mit ökologischen Hilfsmitteln. Beim Feuermachen zum Beispiel mit selbstgemachten Ofenanzündern aus Wachsresten, Sägespänen und leeren Eierkartons. Dafür die Mulden in den Eierkartons mit Sägespänen füllen, alles etwas andrücken und geschmolzenen Wachsreste darüber leeren. Abkühlen lassen und beim nächsten Feuer einfach ein Stück davon abreissen.
Wachsgiessen
Was das nächste Jahr bereithält? Viele wagen den Blick in die Zukunft mit geschmolzenen Blei, das anschliessend in kaltes Wasser geschüttet wird. Eine schöne Tradition, die leider nicht ganz unbedenklich ist: Beim Erhitzen von Blei werden giftige Dämpfe freigesetzt. Wachsfiguren bieten da eine unproblematische Alternative. Die Kerzenreste dafür zuerst verflüssigen, in eine Silikonform für Eiswürfel giessen und hart werden lassen. Silvester kann kommen!
Schmiermittel
Folgendes Szenario: Es ist Sonntag und der Reissverschluss klemmt. Schmiermittel muss her, Kreativität ist gefragt: Wachsreste! Mit diesen die Unterseite des Reissverschlusses einreiben und mit dem Schieber nach oben und nach unten fahren, um das Wachs zu verteilen. Auch bei quietschenden Schubladen dient Wachs als schnelle Notlösung.
Kerzen
Man muss nicht immer gleich das Rad neu erfinden. Denken wir simpel, bleiben wir bei Kerzen. Aus einer alten Kerze wird eine neue. Es werden dazu Wachsreste, Dochte, Giessformen (Joghurtbecher, Gläser, Muffinbackformen) und Zahnstocher benötigt. Den Docht an den Zahnstocher binden und diesen so auf der Gussform platzieren, dass das Docht-Ende den Boden berührt. Anschliessend das geschmolzene Wachs in die Form giessen und alles aushärten lassen. Die Kerze aus der Form lösen und den oberen Teil am Zahnstocher abschneiden. Extratipp: Wer will, kann geruchslosem Wachs im flüssigen Zustand ätherische Öle beimischen.
Blumen konservieren
Wie Blumen haltbar bleiben? Indem sie in transparentem Wachs baden. Das Wachs schmelzen und in ein hohes Gefäss kippen. Die Blume in einem nächsten Schritt am Stiel festhalten, langsam ins Wachs tauchen und wieder rausnehmen. Am Schluss die Blume in eine Vase stellen, damit das Wachs abkühlen kann.