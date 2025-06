Die Spüle reinigen

Ein wahrer Keimherd ist es, das Spülbecken in der Küche – wenn man nicht mit Argusaugen und einer guten Flasche Scheuermilch darüber wacht. Man kommt also nicht drumrum, es regelmässig zu schrubben. Um länger etwas vom blitzblanken Ergebnis zu haben, dürfen nach der Reinigung gerne ein paar Spritzer Babyöl in die Spüle gegeben und mit einem Mikrofasertuch verrieben werden. So glänzt die Spüle länger, da diese clevere Methode dafür sorgt, dass unschöne Wasserflecken länger auf sich warten lassen.