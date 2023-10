Wasser ist übrigens auch nicht gleich Wasser

Sprudelndes Wasser aus der Flasche bietet zumindest kurzzeitig einen besseren Schutz vor Keimen als stilles, da das CO 2 der Kohlensäure Bakterien und Viren in Schach hält. Das verflüchtigt sich allerdings binnen kurzer Zeit und schon nimmt die Keimblüte ihren Lauf – immer vorausgesetzt, dass man davon trinkt, denn eine Belastung über Erreger in der Luft ist zwar gegeben, aber in jedem Fall sehr viel geringer.