Zwiebeln enthalten haufenweise Antioxidantien, vor allem auch Quercetin, eines der stärksten Antioxidantien überhaupt. Noch nie gehört? Quercetin schützt Zellen und Gewebe vor freien Radikalen und wirkt so dem Alterungsprozess der Haut entgegen. Ausserdem schützt es Nerven, Gefässe und reguliert unser Immunsystem. Klingt nicht verkehrt, oder? Eben. Die Sache ist die: Unser Freund und Helfer Quercetin ist in der Schale der Zwiebel ganz besonders hoch konzentriert – gerade in der Schale der roten, um genau zu sein. Die rote Zwiebel ist für unser Vorhaben also die geeignetste.