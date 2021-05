5. Die verbrannte Orange

Wer sich ab und zu auf der Social-Media-Plattform TikTok rumtreibt, ist vielleicht schon auf den Trick mit der verbrannten Orange gestossen. Alles, was man dafür braucht, sind eine Orange und brauner Zucker. Die Frucht wird dann so lange geröstet, bis sie schwarz ist. Wer keinen Gasherd hat, kann die Orange auch in einer Pfanne rösten. Anschliessend wird das Fruchtfleisch herausgeschnitten und mit zwei Löffel braunem Zucker vermischt. Dann heisst es «Mahlzeit»! Schon nach einer Stunde sollen zahlreiche User*innen ihren Geschmackssinn wieder zurückerlangt haben.



6. Akupunktur

Bei der Akupunktur werden durch kleine, feine Nadelstiche Blockaden gelöst und der Energiefluss im Körper in Schwung gebracht. Auch bei Geschmacksstörungen soll die Methode aus der traditionellen chinesischen Medizin helfen können. Wer sich nicht piksen lassen möchte, könnte in der Fussreflexzonenmassage eine alternative Lösung finden.