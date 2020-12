Fakten, die ihr über euer Parfüm noch nicht wusstet

Parfüms haben einfach etwas Magisches. Ein Duft kann bei uns Erinnerungen wecken, uns anziehen aber auch plötzlich abstossen. So oder so löst jeder Geruch immer etwas bei uns aus. Bereits die Ägypter probierten mit der Hilfe von Düften mit den Göttern zu kommunizieren, um diese gnädig zu stimmen. Im Mittelalter versuchte man dann, den strengen Körpergeruch mit Düften zu überdecken. Heute stammen die meisten Parfüms von grossen Labels aus der Beauty- und Modeszene, welche mit ihren Kreationen nicht mehr aus den Parfümerien wegzudenken sind. Doch wie viel wissen wir eigentlich über unsere Eau de Toilettes und Co.? Nicht besonders viel? Dann ist es höchste Zeit für eine kleine Einführung in die Welt der Düfte und ein paar interessante Fakten rund um das Beauty-Produkt.