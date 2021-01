So werden labbrige Chips sofort wieder frisch

Krosse hauchdünn geschnittene Kartoffelscheiben – exzellent gewürzt mit dem perfekten Grad an Crunch. Chips sind unsere ständigen Begleiter: Sie kommen an faulen Abend mit auf die Couch und feuern in munterer Gesellschaft den Apéro an. Tüten, die keiner mehr aufessen mag, werden oft im Küchenschrank verstaut und dann beim nächsten Mal verschmäht: Da sie aufgrund der offenen Verpackung Feuchtigkeit aus ihrer Umgebung aufnehmen, werden Chips lasch und verlieren so ihren Knusper-Reiz. Wegwerfen? Bloss nicht!