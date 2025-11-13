Diese 4 Lebensmittel gehören nicht in den Ofen

Wir wollen keine Spielverderber sein, aber wir sind jetzt sowas wie der Ernährungs-Türsteher. Die Security für den heissesten Club der Küche. Im Ofen nämlich – da wo das Licht schummrig ist und die Temperaturen hoch sind – hat nicht jeder was zu suchen. Auf der Tanzfläche tummelt sich meist Verschiedenstes: Vom krossen Gemüse bis hin zur sexy Lasagne brutzelt und zappelt auf dem Blech so einiges. Dennoch herrscht eine strenge Einlasspolitik. Und diese vier Lebensmittel dürfen (eigentlich) nicht rein – wir schauen gemeinsam in die Röhre: