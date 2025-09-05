320 Gramm einwandfreie Lebensmittel – das entspricht fast einer ganzen Mahlzeit. Genau diese Menge schmeisst jeder Schweizer Tag für Tag in den Müll. Wieso? Naja, meist schlicht und einfach, weil wir keine Lust mehr auf die letzten Pommes auf dem Teller haben. Weil wir etwas zu viel Reis gekocht haben, aber zu wenig Gemüse, um es noch zu einem kompletten Gericht vermischen zu können. Weil der neue O-Saft doch nicht so gut schmeckt. Ab und an auch, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Zusammengefasst: Weil wir es uns leisten können. Denn während etwa in Kamerun 45 Prozent des Haushaltseinkommens für Lebensmittel draufgehen, sind es bei uns gerade mal 7 Prozent. Das macht sich auch am Ende der Kette bemerkbar: In der Schweiz beträgt der Anteil an Food Waste, der in Haushalten entsteht, 45 Prozent, in Kamerun sind es nur 5.