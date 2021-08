Hast du schon oder warum willst du nicht? Wie oft haben wir diese Diskussion in den letzten Wochen geführt. Das Resultat? Immer das selbe: Geimpfte ärgern sich über Ungeimpfte und umgekehrt. Konsens? Fehlanzeige.



Das führt immer häufiger zu Auseinandersetzungen – auch im privaten Umfeld. Es kann sogar soweit gehen, dass Beziehungen auseinander driften, Familien sich nicht mehr treffen wollen oder Freunde getrennte Wege gehen. Aber warum ist es uns so wichtig, ob Partner, Freunde und Familie geimpft sind? Wir haben bei Johannes Ullrich, Psychologe und Leiter der Fachrichtung Sozialpsychologie an der Universität Zürich, nach Antworten gesucht.