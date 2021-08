«Friends» von Jennifer Aniston sind Impfgegner*innen

Eine weitere Expertin rät uns, bei solchen Diskussionen keine Du-Anklagen zu machen. Sie empfiehlt, zu klären, was wirklich hinter dem Konflikt steht, «statt sich gegenseitig mit Argumenten überzeugen zu wollen». Nun gut, wenn wir so also beim nächsten Essen mit Bekannten oder der nächsten Familienzusammenkunft die Floskel «Wie geht's?» (Thema Gesundheit, Corona, etc.) ohne Streit hinter uns gebracht haben, schauen wir mal, was bei der zweiten «Schönes Wetter heute, oder?» (Achtung: Thema Klimawandel) passiert.