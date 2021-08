Great Thunberg Vogue Cover: Scharfe Kritik an der Modebranche

Und doch stimmte die Schwedin nun zu, sich für die Debüt-Ausgabe der Vogue Scandinavia ablichten zu lassen. Greta wäre aber wohl nicht die berühmteste Umweltaktivistin der Welt, wenn sie die Aufmerksamkeit nicht für eine ganz bestimmte Message nutzen würde. Bei Twitter und Instagram schreibt die Fridays-For-Future-Gründerin zu ihrem Cover: «Es erweckt den Anschein, als würde die Modeindustrie anfangen, Verantwortung zu übernehmen, indem sie Fantasiebeträge für Kampagnen ausgibt, in denen sie sich als nachhaltig, ethisch, grün, klimaneutral und fair darstellt. Aber sind wir ehrlich: Das ist fast nie etwas anderes als pures Greenwashing.» Vor allem die Produktion von Fast Fashion ist für die Umwelt-Ikone klar mitverantwortlich für die Klimakrise. Nicht nur das. Auch aus ethischer Sicht kritisiert Thunberg die heutige Konsumgesellschaft: «Die Modeindustrie trägt in hohem Masse zur Klima- und Umweltkatastrophe bei – ganz zu schweigen von den Auswirkungen auf die zahllosen Arbeiter*innen und Gemeinschaften, die auf der ganzen Welt ausgebeutet werden, damit einige in den Genuss von Fast Fashion kommen.»