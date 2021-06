Warum wir glauben, ohne zu wissen

Klingt etwas plausibel, bringen wir vorgelegte Informationen in einen Zusammenhang, der zu einer logischen Schlussfolgerung führt. Der Duden beschreibt «plausibel» mit «einleuchtend; verständlich, begreiflich». Wir verstehen, warum Blumen welken. Begreifen, weshalb das Glace schmilzt. Um etwas zu verstehen oder zu begreifen, bedient sich unser Gehirn den gesammelten Eindrücken. In vielen Fällen landen wir damit auch bei einer richtigen Erklärung. In manchen bei einer falschen – aber einer plausiblen.



Ein Beispiel: Nehmen Sekundarschüler*innen im Englischunterricht Phrasal Verbs (Partikel und Verb, die in Verbindung eine neue Wortbedeutung erhalten) durch, wissen sie anschliessend «break up» mit «Schluss machen» zu übersetzen und «make up» je nach Kontext mit «vorbereiten», «sich schminken» oder «sich ergeben». Anders womöglich Primarschüler*innen, die erst gerade damit beginnen, ihr Englischvokabular aufzubauen. «Break up» könnte in ihrem Verständnis «aufbrechen» bedeuten und «make up» wortwörtlich «aufmachen». Der Wissensstand beeinflusst die Interpretation. Beide Schulklassen sehen sich in ihrem Denken bestätigt, obwohl die Jüngeren falsch liegen.