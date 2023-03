Ja, was war das schön, als wir damals als kleine Racker mit unseren natürlich roten Bäckchen durch die Welt gehüpft sind. Diesen Teint wünscht man sich manchmal echt gern zurück. Besonders an Tagen, an denen man in den Spiegel schaut und man uns den mangelnden Schlaf schon von einem Kilometer her ansieht. An solchen Tagen ist Rouge der Retter in der Not. Denn das Beauty-Produkt verleiht uns früh morgens sowie abends einen Frischekick im Handumdrehen. Allerdings ist es gar nicht so einfach, den richtigen Farbton zu finden. Schliesslich sollte der Blush möglichst natürlich aussehen – so als wäre man eben gerade etwas errötet. Doch wie findet man den heraus? Ganz genau, indem ihr als Erstes euren Hautton feststellt.