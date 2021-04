In Zeiten von Home Office und ohne lange Partynächte fällt das Make-up wahrscheinlich bei den meisten so ziemlich minimalistisch aus. Ein bisschen Concealer für unter die Augen, ein wenig Blush für einen frischen Teint, etwas Wimperntusche, fertig. Klar, gegen einen dezenten Look ist natürlich nichts einzuwenden. Wer sich dennoch nach einem neuen, aufregenden Trend sehnt, der sollte jetzt weiterlesen. Denn roter Lidschatten ist diesen Frühling der Hingucker schlechthin. Ihr seid skeptisch? Wer jetzt denkt, dass dieser Trend uns allerhöchstens so aussehen lässt, als hätte man die ganze Nacht durchgeheult oder den Heuschnupfenanfall des Jahres hinter sich, den möchten wir hier gerne vom Gegenteil überzeugen. Denn wenn ihr den Look richtig anwendet, bringt die knallige Farbe besonders blaue und grüne Augen so richtig zum Strahlen. Und so gehts: