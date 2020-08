Diese 5 Concealer-Hacks solltet ihr kennen

3. Vollere Lippen ohne Spritze

Ihr wollt Lippen wie Kylie Jenner, aber habt keinen Bock auf einen Besuch beim Beauty Doc? Dann greift einfach zum Concealer und tupft davon etwas an den oberen Lippenrand sowie in die Mitte der Unterlippe. Jetzt noch mit glänzendem Gloss über die Lippe fahren und fertig ist die optische Täuschung. Schnell, einfach und vor allem um einiges günstiger als das Aufspritzen in der Schönheitsklinik.