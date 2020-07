Löst ein Stück Seife all unsere Brauenprobleme?

Das Internet ist wunderbar. Neben unzähligen Katzenvideos, Netflix und der ergoogelbaren Antwort auf so ziemlich jede Frage, versorgt es uns gefühlt stündlich mit neuen Trends, die wir alle dringend ausprobieren müssen. Und die versammeln sich hübsch geordnet auf einem einzigen Portal. Damals, als noch alles einfacher war, war das mal Instagram. Wer heute hip sein will (ok, Boomer), scrollt allerdings durch TikTok. Und findet da: DEN Brauen-Hack des Jahrhunderts. Nichts weiter als ein Stück Seife soll die störrischen Härchen Cara-Delevingne-like in Form bürsten und sie den ganzen Tag an Ort und Stelle verweilen lassen. Kann das klappen? Zeit für investigative Nachforschungen – und einen Selbsttest.