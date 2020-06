Dianas schönste Looks gibts jetzt bei Netflix

Das ist nicht der erste Artikel, den wir über Prinzessin Diana und ihre traumhaften Looks schreiben. Und es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch nicht der Letzte sein. Doch dieses Mal haben wir besonderen Grund zur Freude: Der Stil der Prinzessin der Herzen kehrt live und in Farbe auf die Bildschirme unserer Fernseher, Notebooks und Smartphones (oder womit auch immer ihr sonst so Netflix streamt) zurück – Lady Diana kommt zu «The Crown».