Aus alt mach neu? Darin war Lady Di Profi

Schon klar, sie hätte zweifelsohne die Mittel gehabt, jeden Tag in einem neuen Outfit unter das Volk zu treten. Aber das war eben nicht ihr Ding. Stattdessen liess sie lieber das, was sie bereits im Schrank hatte, in ganz neuem Licht erstrahlen. Machte aus einem Haarband eine Halskette oder aus einem bauschigen 80er-Kleid ein anliegendes 90er-Modell. Man muss nur wissen, wie. In der Galerie schauen wir uns ihre besten Tricks fürs Kleider-Recycling ab und machen Notizen. Neue Kleider? Brauchen wir jetzt nicht mehr.