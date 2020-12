Ein Popcorn-Haus

Eure Freunde schauen auch immer wieder «Sissi», «Kevin allein zu Haus» und «Dinner for one»? Dann brauchen sie doch bestimmt eine Schüssel Popcorn zum Futtern. Doch wie wäre es statt der üblichen Salz-Variante mal mit Himbeer- oder Gruyère-Geschmack? Die Marke Be!Popcorn bietet verschiedene Varianten an – und das alles hübsch verpackt in einem Karton-Lebkuchenhaus. Verpackung und Inhalt sind also schon erledigt, ihr müsst das Ganze nur noch an die Adresse eurer Freunde liefern lassen.