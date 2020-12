9 nachhaltige Geschenke für Weltverbesserer

Es wird stürmisch in der Kaffeetasse

In Bivio rödelt seit dem Sommer 2020 die höchstgelegene Kaffeerösterei Europas. Von dort aus kann man sich Espresso, Lungo oder Dark & Stormy direkt nach Hause liefern lassen. Oder abholen, wenn man gerade zufällig in der Gegend des auf 1769m gelegenen Bergdorfs ist. Ob per Post oder per pedes, Hauptsache der frisch geröstete Kaffee fliesst am Ende in unsere Tasse.