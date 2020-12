8 Geschenke für anspruchsvolle Foodies

Die heilige Schrift

Burger-Läden gibts inzwischen an jeder Ecke. An manchen Ecke sogar zwei. Das heisst noch lange nicht, dass die Auswahl an richtig guten, saftigen, geschmackvollen Burgern besonders gross ist. Hubertus Tzschirner, Nicolas Lecloux, Thomas Vilgis und Nils Jorra haben deshalb ein Buch geschrieben, eine Burger-Bibel, wenn man so will, die erklärt, wie man den perfekten Burger selber macht.