Fünf Ideen für tolle Null-Budget-Adventskalender

Denkt euch für jeden Tag des Adventskalenders eine Tätigkeit aus und schreibt sie in ein kleines Briefchen. «Heute lese ich dir eine Geschichte vor.» Oder: «Lass uns Weihnachtsguetsli backen am Nachmittag!» So schenkt ihr eurem Kind jeden Tag eine Stunde eurer ungeteilten Aufmerksamkeit. Etwas Wertvolleres kann man nicht verpacken.