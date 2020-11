Wieso Plastik nicht so böse ist, wie alle meinen

Plastik hilft gegen Food Waste

Verpackungen erfüllen eine zentrale Funktion: Sie schützen Lebensmittel vor dem Verderben, halten sie länger frisch und verhindern damit Food Waste. Die in Plastik eingeschweisste Gurke macht also Sinn, sie schrumpelt so weniger schnell, ihre Haltbarkeit wird verdoppelt. Auch zu Hause im Kühlschrank bleiben Kräuter, Salat und Co. länger frisch, wenn sie in einem Raschelsack aufbewahrt werden. Die Tüten kann man selbstverständlich mehrmals verwenden. Bei der Gurke hilft auch der saisonale Einkauf (April bis Oktober). In diesen Monaten entfallen Import und lange Transportwege, Plastik ist dann meist unnötig. Apropos Transport: Verpackungen aus Plastik sind deutlich leichter und brauchen weniger Material als solche aus Glas, Karton oder Papier. So werden Ressourcen gespart und die Belastungen beim Transport reduziert.