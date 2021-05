Mit diesem Trick sind Blasen passé

So wendet ihr den Trick an:

Wenn ihr also das nächste Mal neue Schätze ausführen wollt, sprüht ihr das Deo einfach auf eure Füsse und lasst es kurz einwirken. Grundsätzlich könnt ihr dafür auch ein Deo-Roller benutzen. Allerdings brauchen die länger zum Trocknen und reiben sich schneller ab. Deswegen raten wir euch bei diesem Lifehack lieber zu Sprays zu greifen. Wenn ihr länger in den neuen Schuhen unterwegs seid, könnt ihr ruhig mehrmals nachsprühen.