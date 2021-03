Square-Toe-Ballerinas erobern die Fashionwelt

Was sich im Sommer vergangenen Jahres bereits abgezeichnet hat, scheint auch im Frühjahr 2021 nicht aus der Mode zu kommen. Im Gegenteil: Schuhe mit eckiger Formgebung, sogenannte Square-Toe-Modelle, sind der Renner schlechthin. Wurden sie in der vergangenen Saison vor allem mit Absatz getragen, halten nun flache Ausführungen Einzug in die Schuhschränke vieler Fashionistas.