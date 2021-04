Sneaker, die uns nostalgisch (und kaufwütig) machen

Es sieht ganz so aus, als würden wir zurück in eine bessere Zukunft reisen. Mit dem Besten von damals. Klar, die Sozialen Medien sind inzwischen involviert, da führt kein Weg dran vorbei. Aber die Sneaker kennen wir noch von Pre-Instagram-Zeiten und der Vibe, den sie verbreiten, macht nostalgisch und irgendwie glücklich. Wenn wir ganz tief in uns hineinlauschen, hören wir die Schuhe vielleicht über den Bodenbelag des Basketballcourts quietschen, oder über den Sand des Tennisplatzes schlittern.

Das findet ihr nun etwas übertrieben? Ok, ok. Trotzdem hören wir die guten alten Zeiten rufen! Und unsere Kreditkarte durch die virtuelle Kasse zischen. Ja, wir wollen ein Stück Vergangenheit an den Füssen, es zu unseren liebgewonnenen Sweatpants, lässigen Lederhosen oder (Achtung) wiederentdeckten Jeans kombinieren.

Seid ihr dabei? Cool, wir sehen uns in 10 Minuten am Warenkorb-Checkout: