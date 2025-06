Und so fürchten sich trotz Waschbrettbauch viele Frauen schon jetzt vor dem eventuell einschneidenden Bikinihöschen im Sommer. Das ist gleich in zweierlei Hinsicht unfair. Erstens: Irgendwie scheint bei manchen einfach nichts, aber auch gar nichts gegen die ungeliebten Rundungen zu helfen. Zweitens: Wir sollten uns alle in unserem Körper wohlfühlen können. Doch es ist wahr, die meisten gängigen Fitness-Übungen zielen tatsächlich nicht auf den kritischen Bereich an den Hüften ab. Neben Ausdauersport, HIIT Workouts und fettarmer Ernährung gibt es tief im Workout-Archiv aber doch noch diese eine Sache, die wirklich hilft.