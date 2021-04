Insbesondere dann ist eine Trennung auf Zeit sinnvoll. Und während dieser ist Arbeit an sich selbst gefragt. Was will ich eigentlich? Was wünsche ich mir in der Beziehung, traue mich aber nicht, es anzusprechen? Diese Fragen können helfen, zu erkennen, warum in der Beziehung Unzufriedenheit entstanden ist. Und diese Fragen klärt man am besten, wenn man von der kritischen Situation, sprich von der Beziehung, Abstand hat.