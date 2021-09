Erkältungs- und Grippeviren dürfen nicht unterschätzt werden

Auch in der Schweiz erkrankten zeitgleich mit den Lockerungen im Mai 249 Kinder an RSV, im Juni waren es bereits 388. Interessanterweise lagen RSV-Fälle auch an den Zentrumsspitälern über die ganze Wintersaison 2020/2021 praktisch bei null Ansteckungen in der ganzen Schweiz.