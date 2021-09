Ein Wundermittel gegen Erkältungen?

Auch wenn sich die Wissenschafter in diesem Punkt uneinig sind, sicher ist: Wer ein gutes Immunsystem hat, ist im Vorteil. Dazu gehört eine ausreichende Versorgung mit Vitamin C. Es regt die Produktion von weissen Blutkörperchen an und hilft so, Infektionen zu bekämpfen. Zitronen enthalten auf 100 Gramm Fruchtfleisch 50 Milligramm Vitamin C – der tägliche Bedarf liegt bei 100 Milligramm. Nicht nur in Sachen Vitaminen ist Zitronensaft hilfreich, er punktet auch mit folgenden drei Benefits: