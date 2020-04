Na, kribbelts?

Wer viel niest, ist vielleicht einfach nur spitz

Heute schon gepflegt in Armbeuge oder Mundschutz geniest? Wenns unkontrolliert in der Nase juckt, dann ist man entweder erkältet, leidet an üblem Heuschnupfen oder ... hat schlicht und einfach an Sex gedacht.