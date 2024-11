1. Zu viel Stress

Alle versuchen ihn zu vermeiden, aber nur die Wenigsten können ihm entkommen. Stress gehört zu den grössten Übeltätern in unserer Gesellschaft und gilt als ultimativer Gesundheits-Killer. Auch bei Herzrasen ist die Ursache nicht selten der ständige Druck, bestimmte Leistungen zu erbringen und dieses oder jenes zu erreichen. Der Körper steht dabei dauernd im «Fight and Flight»-Modus. Der Zustand stammt noch aus der Zeit, als die Menschen vor bösen Tieren flüchten mussten: Die Pupillen und die Bronchien weiten sich und der Puls pocht in den Adern. Die Folge: Auch das Herz schlägt schneller. Für eine kurze Zeit ist das völlig in Ordnung, aber auf lange Sicht versetzt es den Körper in eine Daueranspannung und man leidet immer öfter unter Herzrasen. Die Lösung ist klar: Stress reduzieren oder gar vermeiden. Ja, das lässt sich so schön sagen, aber was hilft wirklich? Ein guter Anfang sind Atemübungen. Denn sind wir gestresst oder nervös, atmen wir nur oberflächlich, was nicht gerade hilfreich ist. Wenn man sich konzentriert und tief in den Bauch atmet, kann sich der Puls beruhigen und Stress abgebaut werden.