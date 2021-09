Warum Kollagen unserem Körper so gut tut

Kollagen in Kosmetikprodukten

In vielen feuchtigkeitsspendenden Cremes und Anti-Aging-Produkten ist zwar Kollagen enthalten, dieses kann allerdings die oberste Hautschicht nicht durchdringen. Nutzlos ist der Inhaltsstoff trotzdem nicht: Kollagen ist auch in der Lage, Feuchtigkeit zu speichern. Somit wirkt die Haut ebenmässiger und weicher.

Es gibt jedoch Inhaltsstoffe in Kosmetikprodukten, die die körpereigene Kollagenproduktion wieder ankurbeln und den Abbau des Proteins verlangsamen können. Dazu gehören etwa Oligopeptide, Glycin-Sojabohnen-Extrakt, Arctiin und Silymarin. Dem Kollagenabbau kann man übrigens auch vorbeugen: Sonnenschutz ist dabei das effektivste Mittel. Zudem der Verzicht auf Nikotin und Alkohol sowie eine ausgewogene Ernährung.