Do it yourself

Können wir den Corona-Test bald zu Hause machen?

Unsere Nachbarn sind uns bezüglich Corona-Selbsttests voraus. So kann man sich in Deutschland ganz ohne Gang zum Arzt, zur Ärztin oder in die Apotheke zu Hause testen. Wie genau funktionieren diese Tests? Und wann können wir in der Schweiz damit rechnen?