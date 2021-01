Gemessen wurde der CO 2 -Ausstoss und Luftströme

Für die Studie hat die Deutsche Bahn in den letzten Monaten deshalb die Ausbreitung der Atemluft und der Aerosole in einem ICE-Wagen mit Klimafunktion untersuchen lassen. Anstelle einer lebenden Person wurde ein Dummy platziert, welcher kontinuierlich «atmete». Dieser CO 2 -Ausstoss und die Luftströme wurden gemessen und analysiert. So sahen die Forscher, in welcher Konzentration und auf welchem Weg sich die Aerosole verbreiteten.