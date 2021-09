Warum wir jetzt Holundersaft trinken

Beim Waldspaziergang einmal den Arm heben, Dolde abzupfen und schon kann man in der Küche eine kleine Gesundheitsbombe zünden. Oder genauer: sich mit den dunkelvioletten Beeren einen Saft brauen. Warum wir das tun sollten? Einerseits schmeckt dieser wunderbar und andererseits stecken die Beeren voller Nährstoffe. Wir beginnen mal mit dem Aufzählen: Superstar ist sicher das Vitamin C, welches reichlich vorhanden ist. Dann folgen wichtigen Spurenelemente wie Eisen, Folsäure und Kalium. Ausserdem sind da die Anthocyane, welche entzündungshemmend wirken und gemäss Naturheilkunde auch Viren binden. Alles gute Argumente, um sich gleich an den Herd zu stellen. Denn bevor man den Trank geniessen kann, müssen die Beeren gekocht werden. Delia von @leberachtsamkeit sagt, wies geht: