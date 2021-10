Was gegen den Corona bedingten Haarausfall hilft

Betroffene müssen sich gedulden. Ist das «Telogeneffluvium» vorbei, fangen die Haare zwar in der Regel wieder an zu spriessen, bis man die alte Fülle zurück hat, kann es ja nach Schopflänge aber ganz schön lange dauern. Das bestätigt auch Khloé Kardashian. Neben Akzeptanz, Geduld und pflegenden Masken half ihr die tägliche Einnahme von Kollagenpulver. Inwiefern das beliebte Protein wirklich Haar und Nägel stärkt, ist wissenschaftlich noch nicht bestätigt. Geholfen hat es Khloé trotzdem: «​​[Bei Haarausfall] ist es wirklich wichtig, die Dinge von innen nach aussen anzugehen. Ich bin sehr militant, was meine Routine angeht: Ich nehme jeden Morgen reines Kollagen von Dose and Co. Ich schütte es in meinen Kaffee, bevor ich die Kaffeesahne aufsetze, es löst sich sofort auf und ist geschmacksneutral.» Einen Versuch ist es wohl wert.