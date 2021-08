Die Trendzöpfe der 2000er sind zurück

Auch auf dem Haupt jagt man der Nostalgie hinterher. So werden Scheitel wieder zackig und Strähnen breit. Der neueste Streich im 2000er Frisuren-Game: Pigtails. Schweineschwänze? Ja, so in etwa. Die kleinen, dünnen Zöpfchen, die sich Hailey Bieber, Kendall Jenner und Kim Kardashian da aktuell auf dem Schädel zusammenbinden, erinnern in der Tat eher an den kurzen Schweif eines Schweins als den eines Rosses.