Britney Spears, 39, kämpft weiter gegen die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears, 69. In einem Instagram-Post hat sich die Sängerin erneut emotional zu ihrer Situation geäussert. Zum Anlass nahm Spears Kritik an ihren Tanz-Videos, die sie in ihrem Zuhause aufnimmt und regelmässig mit ihren Followern teilt. «Versteht doch: Ich werde in absehbarer Zeit auf keiner Bühne auftreten, wenn mein Vater entscheidet, was ich trage, sage, tue oder denke, das habe ich die letzten 13 Jahre gemacht», schreibt die 39-Jährige. Sie poste lieber Videos aus ihrem Wohnzimmer, als von der Bühne in Las Vegas, «wo einige Leute so weit weg waren, dass sie mir nicht einmal die Hand schütteln konnten».