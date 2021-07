Unter der Gürtellinie

Es ist kein Geheimnis, dass es kaum einen Trend gibt, der nicht zehn oder zwanzig Jahre zuvor schon mal seinen grossen Moment hatte. Und nachdem wir in den letzten Monaten so ziemlich jedes Accessoire aus der Y2K-Ära gefeiert haben, ist es nicht verwunderlich, dass die Hüfthose in der Comeback-Warteschlange steht. Bevor wir uns aber auf das Hier und Jetzt konzentrieren, wollen wir einen Blick auf die goldenen Zeiten der Hüfthose werfen. Paris Hilton, Lindsay Lohan und Christina Aguilera haben sie geliebt: