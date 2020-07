Photoshop-Video-Fail

Der Schein trügt auch im Bewegtbild

Bisher dachtet ihr, in Videos kann euch höchstens der Filter etwas vormachen? Dann müssen wir euch diese Illusion jetzt leider rauben. Denn wer genau hinschaut, findet auch in so manchem Bewegtbild peinliche Bearbeitungs-Pannen.