Das Bedürfnis nach Komplementärmedizin und das Interesse an Hausmitteln ist gross. Ruth Jahn, die Autorin des Ratgebers Schweizer Naturapotheke, sieht viele Vorteile in der Selbstmedikation. «Aus Kostengründen ist es sinnvoll, wenn man nicht bei kleinsten gesundheitlichen Problemen zum Arzt geht. Mit Selbstheilungsversuchen kann jede und jeder ein Stück weit Verantwortung für seine Gesundheit übernehmen. Pflanzliche Mittel haben ein grosses Wirkungsspektrum. Salbei etwa hilft bei Halsweh, Aphthen und gegen Schwitzen in den Wechseljahren. Man braucht keine riesige Hausapotheke, das ist ein weiteres Plus. Und: Hausmittel haben eine rituelle Kraft, vieles kennen wir noch aus unserer Kindheit.»

Für das Buch hat sie sich in Fachliteratur vertieft und sich Wissen bei Fachärztinnen, Apothekern oder Kräuterfrauen geholt, wie etwa Schwester Theresita Blunschi aus dem Kloster Heiligkreuz in Cham.