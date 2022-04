Die 9 idyllischsten Campingplätze der Schweiz

Wer für dieses Jahr Camping-Ferien in der Schweiz geplant hat, muss isch vermutlich sputen, wenn er oder sie noch einen Stellplatz ergattern möchte, sollte sich sputen. Zwar hat das Interesse der Schweizer*innen an Campingplätze in Italien 2021 stark zugenommen – das beliebteste Land für Ferien ohne richtiges Dach ist aber nach wie vor ... Trommelwirbel ... klar: die Schweiz. Das zeigte die Auswertung der Besucherzahlen von pincamp.ch, dem umfangreichsten digitalen Campingführer des Landes. Ganz vorne mit dabei: die Kantone Tessin und Wallis. Weil aber Stellplatz nicht gleich Stellplatz ist, haben wir uns umgehört: Wo lohnt es sich wirklich? Wo ist es besonders idyllisch und charmant? Nach welcher Aussicht wird man süchtig? Unsere Tipps kommen von Experten – zum einen von Thomas Jenzer, Verwaltungsratspräsident von Citypeak, die top-ausgestattete Camper-Vans in Gebertingen, zwischen Zürich und St. Gallen, ausserdem in Bern, Basel, Luzern und Solothurn vermieten. Und zum anderen straight aus der naturverliebten Lifestyle-Redaktion. Danke ♥