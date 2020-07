Schlafen, speisen und spazieren in Lugano

Lido San Domenico

Endlich dolce far niente! In der schönsten und abgelegensten Badi der Stadt baumelt man in der Hängematte, arbeitet am Teint oder nippt am Spritz – während auch die grün bewachsenen Berge wie riesige Walfische faul vor einem im Wasser liegen. Abends wird die Wiese zum Open Air Club oder Kino. Salute!