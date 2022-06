Für alle unsportlichen Tollpatsche dieser Welt, die sich auch ohne Tennisplatz vor Flecken fürchten: All-White betont die hart erarbeitete Sommerbräune zwar am besten, beim Faltenrock-Comeback sind farblich aber keine Grenzen gesetzt. Zoe Kravitz machte uns 2020 mit ihrem Look aus «High Fidelty» nicht nur wahnsinnig Lust auf dunkle Minis, sie zeigt uns gleichzeitig auch, wie man den Lolita-Liebling aller Schulmädchen ganz einfach entsext. Man nehme dazu ein lockeres Oberteil, Tennissocken und Sneaker – und schon wird niemand mehr an Britneys «Baby One More Time» erinnert, wenn ihr mit dem hippen Rock durch die Strassen streift.